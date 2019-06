Der Kräutertag auf Hof Viehbrook in Rendswühren machte deutlich, dass Petersilie und Schnittlauch mit vielen anderen Pflanzen konkurrieren – und längst nicht mehr nur das Essen würzen. Rund 200 Akteure mixten am Donnerstag Mückensprays, banden Räucherbündel oder stellten Badepralinen her.