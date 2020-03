Neuer Ansatz fürs Dorfgemeinschaftshaus

Rendswühren

Die Variante wurde während der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Rendswühren diskutiert. Der Standort für ein Multifunktionshaus an der Grundschule Schipphorst bietet eine Reihe von Vorteilen. So gibt es rund um die Außenstelle der Grundschule Wankendorf und Umgebung viel freien Grundstücksraum. „Dort haben wir einfach viel Platz“, sagte Bürgermeister Thomas Bahr nach der Sitzung.

Schule könnte Räume im Neubau nutzen

Zudem würde der Grundschul-Standort für positive Synergieeffekte sorgen. „Einige Räume in einem zukünftigen Dorfgemeinschaftshaus könnten gleichzeitig von der Schule genutzt werden“, erläuterte Bahr. Das Vorhaben soll jetzt weiter vom Bauausschuss der Gemeinde geprüft werden. So geht es darum, wie ein Grundstück nahe der kleinen Schule mit gut 40 Erst- bis Viertklässlern aussehen könnte. Das Gremium soll auch über sicherheitstechnische Aspekte nachdenken.

Denn ein als Multifunktionshaus konzipierter Neubau würde nicht nur die Funktion eines Dorfgemeinschaftshauses als Ort für Veranstaltungen, Sitzungen und als Treffpunkt von Vereinen, Verbänden oder Gruppen erfüllen. In dem Bauwerk soll auch die Rendswührener Feuerwehr ihre Heimat haben. „Wir müssen prüfen, ob im Alarmfall über Tag die Sicherheit der Kinder gewährleistet ist“, erklärte der Gemeindechef.

Kostenschätzung in siebenstelliger Höhe

Diskutiert wird über ein Ersatz des in die Jahre gekommenen Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Neuenrade schon lange. Im vergangenen Jahr wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die seitdem an Lösungsmöglichkeiten feilt. Bislang wurden zwei Varianten diskutiert: Das vorhandene Gebäude zu renovieren oder an anderer Stelle in Neuenrade einen Neubau zu realisieren. Zudem wurden erste Kostenschätzungen erstellt. Für die beiden Varianten stehen jetzt Kosten von bis zu 1,2 Millionen Euro im Raum.

Ohne Fördermittel in beträchtlicher Höhe wird die 800 Einwohner zählende Gemeinde das Projekt nicht realisieren können, betonte Thomas Bahr. Auch vor diesem Hintergrund beschloss die Gemeinde ein Ortsentwicklungskonzept. Dieses Konzept ist notwendig, um Zuschüsse für Dorfprojekte zu erhalten. Erster Ansprechpartner für die Rendswührener ist die Aktivregion Holsteinische Schweiz. „Wir werden mit der Aktivregion Gespräche aufnehmen, unabhängig davon, für welche Variante wir uns entscheiden“, sagte Bahr.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.