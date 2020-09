Schönberg

Der Hof Holm, gebaut 1779, hat eine wechselvolle Geschichte. Zu dem Gesamtobjekt vor den Toren Kaliforniens gehören ein Restaurant, ein Hotelbereich mit elf Zimmern und ein Reetdach-Strandhaus mit acht Appartements. Außerdem gibt es auf dem Areal ein Einfamilienhaus und Fischteiche, an denen sich Angler ihren Fisch fangen können.

Haus mit wechselvoller Geschichte

1999 war das Haus bis auf die Grundmauern abgebrannt und wieder aufgebaut worden. Der Besitzer war gewaltsam zu Tode gekommen, der Mord brachte Hof Holm erneut in die Schlagzeilen. Das gesamte Objekt hatte teilweise leer gestanden, das Restaurant in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Pächter und die touristische Bedeutung des Objektes war gleich null.

Anzeige

Dieter Kopplin aus Schönberg investierte in das Areal

Das soll sich ändern, hatte sich der Immobilienkaufmann Dieter Kopplin aus Schönberg gesagt und im April 2017 das gesamte Areal erworben. Sein Ziel: „Dieses Haus hat eine Geschichte, die wir bewahren wollen. Wir legen Wert darauf, dass das Haus für die Region erhalten wird und dass es läuft“, betonte Kopplin. Mitte April fiel dann die Entscheidung, das Hotel und die Appartements mit der eigenen Firma selbst bewirtschaften zu wollen, für das Restaurant wurde ein Pächter gesucht. Der fand sich in Schönberg. Der 29-jährige Koch und langjährige Küchenchef des Restaurants "Filou" am Schönberger Strand, Fynn Passick und seine Ehefrau Marjana, gelernte Hotelfachfrau, ergriffen die Chance auf eine Selbstständigkeit.

Moderne Optik im Restaurant , Tresen als Hingucker

Ende April begannen die Umbauarbeiten im Hauptgebäude. Die elf Zimmer sind in heller Optik mit einem Blick fürs Detail und viel Licht gestaltet. Das Restaurant wurde ebenfalls hell und modern hergerichtet, modische Details sind dem historischen Gebäude anpasst. Cremefarbene Möbel und Wände bilden den Grundstock, Akzente sind in einem Bordeaux-Rot gesetzt. Dieter Kopplin hatte gemeinsam mit seiner Projektleiterin Gabriele de la Motte selbst viel Wert auf eine moderne Optik im Restaurant gelegt. Passend zum Gebäude sind beispielsweise rustikale Lampen gewählt, der Tresen ist ein Hingucker und an den Wänden finden sich großformatige, historische Bilder des Gebäudes und der Region. Noch in Arbeit: In der Mitte wird ein historischer Erntewagen mit Speichenrädern stehen, der kreativ in das Angebot mit einbezogen wird.

Wegen Corona derzeit nur 50 Plätze

Coronabedingt stehen die Tische in entsprechendem Abstand, 50 Plätze stehen derzeit zur Verfügung. „Es ist eine schwierige Zeit für ein Restaurant, aber wir freuen uns auf den Start“, sagte Fynn Passick. Denn eigentlich haben die beiden Gastronomen auch Konzerte und Veranstaltungen in ihrem Konzept, doch derzeit müssen sie sich auf das à la Carte-Geschäft beschränken. „Wir haben schon sehr viele Nachfragen von Musikern, die bei uns auftreten möchten“, erzählte Marjana Passick.

Mit seinem Konzept Hotel und Restaurant getrennt zu bewirtschaften, hat Kopplin gute Erfahrungen gemacht. Bereits in der Strandvilla mit dem Restaurant "Barkasse" am Schönberger Strand ist die Rechnung aufgegangen. Bereits am 26. Juli waren die ersten Hotelzimmer vermietet. „Wir waren noch nicht fertig, aber die Nachfrage war so groß, dass wir trotzdem angefangen haben“, erzählte Kopplin. Starthilfe dabei hatten zwei erfahrene Gastronomen gegeben: Katrin und Peter Brassel, vormals Besitzer des Hotels am Rathaus, „waren zwei tragende Säulen“, wie de la Motte betonte.

Noch sind die Arbeiten nicht ganz abgeschlossen. Bis zur Saison 2021 wird auch der Biergarten umgebaut und die Appartements im Strandhaus saniert.

Mehr Informationen auch im Internet unter www.anno1779.de

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.