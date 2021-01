Sie sind rund um die Uhr im Einsatz, um Menschen im Notfall zu helfen: die Mitarbeiter der Rettungswache Preetz. Vor gut einem Jahr waren sie in den Neubau am Dänenkamp in der Nähe zur B 76 umgezogen. Bei einem Alarm muss es schnell gehen, innerhalb von zwölf Minuten müssen sie vor Ort sein.