Es ist 20 Jahre her, dass die Kerzenscheune in Krummbek eröffnet wurde. Damals als ein Rettungsanker aus der Arbeitslosigkeit, heute ein Besuchermagnet mit bis zu 20.000 Besuchern in Jahr. Geschäftsführer Marco Seelmann und Detlef Armbrust treffen mit ihrem Angebot den Nerv von Alt und Jung.