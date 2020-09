Von Signe Hoppe

Wunderschöne Holsteinische Schweiz: Nach einem Regenguss bricht die Sonne durch die Wolken am Rixdorfer Teich. Schwalben jagen in Bodennähe dahin, Schwäne in der Mauser gründeln am gegenüberliegenden Teichufer. Ein Blaukehlchen singt und ein Adler verursacht aufgeregtes Geschnatter unter den Gänsen. Quelle: Signe Hoppe