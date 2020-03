Wie das Essen im Internet geteilt wird

Plön

Schenken oder tauschen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie Robert Brendel (27) erklärt. Er hat vor einigen Wochen dafür eine Gruppe bei Facebook gegründet – „Foodsharing Plön und Kreis Plön“. 167 Mitglieder hat sie Anfang März, Tendenz steigend. Da wurden bereits Veggie Schnitzel und Lasagneblätter angeboten, Fertiggerichte und Tortenguss, Kokosmilch und Kakao. Aber es könnte mehr sein. Die Idee hat Brendel aus Kiel mitgebracht. Dort werden schon länger Lebensmittel getauscht und verschenkt.

Fisch und Fleisch sind tabu

Wichtig ist natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und es darf kein Fisch oder Fleisch angeboten werden. „Es gibt sicher eine Menge Menschen, die Scham haben, zur Plöner Tafel zu gehen“, mutmaßt Brendel. Man verabredet sich dann via Internet, trifft sich und übergibt die Lebensmittel. „Ich selber habe mich mal im Supermarkt total vergriffen und Nasi Goreng gekauft“, erzählt der 27-Jährige. Getauscht hat er es gegen eine Flasche Mineralwasser. „Ich hätte es aber auch ohne Wasser abgegeben“, erzählt er. Denn einen Gewinn will niemand machen. Nur verhindern, das Lebensmittel weggeschmissen werden müssen.

Zwei Tage nach der Gründung der Gruppe hatte sie schon mehr als 100 Mitglieder. „Es wollen viele mitmischen. Aber noch wird nicht so viel angeboten“, berichtet der Wachmann, der sich bei der Marineunteroffizierschule (MUS) sein Geld verdient. Dabei ist er sich sicher: „Jeder wird in seiner Küche was finden, was nicht gegessen wird.“ Solange es noch haltbar ist, macht es vielleicht jemand Hungrigem eine Freude.

Zusammen kann anderen geholfen werden

Brendel, der auch schon als Koch und in einer Bäckerei gearbeitet hat, weiß, wie es ist, „wenn man von nichts leben soll“. Nach der Trennung von einer Freundin und ihrem Auszug reichte der Verdienst nicht mehr. Seine Eltern haben ihm damals in der Not geholfen. Hätte es da schon Foodsharing gegeben, wäre manches einfacher gewesen. Robert Brendel will deshalb Menschen im Kreis Plön helfen. Das geht aber nur, wenn andere mitmachen.

Brendel würde Foodsharing gerne weiter perfektionieren und eine Web-Seite einrichten, auf der der Lebensmittel-Tausch einfacher wird. Lokaler eingegrenzt zum Beispiel, damit eine Schönbergerin gleich erkennt, dass der angebotene Kuchen aus Wankendorf kommt und der Weg ihr zu weit ist. „Ich hab von der Programmierung aber keine Ahnung“, sagt Brendel.

Neue Idee: Patenschaften für Ältere

Aber Ideen hat er. Die nächste keimt gerade im Kopf. Patenschaften für ältere Mitmenschen. Geld oder Zeit spenden. „Das muss über einen Verein laufen“, hat er bereits herausgefunden. Vielleicht verschenkt ein Rechtsanwalt eine Beratung, um das soziale Engagement des 27-Jährigen zu unterstützen? Oder es gibt bereits Vereine oder Organisationen, die diese Idee unter ihre Fittiche nehmen wollen? Robert Brendel freut sich über Nachrichten per Mail an arbeit1993@yahoo.de

