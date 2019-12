Bloß nicht zu früh ins Haus holen

Preetz

Experte vom Rönnerholz gibt Tipps zum richtigen Umgang mit dem Tannenbaum.

Sind günstige Bäume von schlechterer Qualität?

Nein, der Preis ist in diesem Jahr nicht ausschlaggebend. "Der Markt ist momentan übersättigt", erklärt Sauer. Wenn die Bäume ihre Größe erreicht haben, müssen sie weg. Daher seien momentan viele günstige Exemplare zu bekommen. Vor allem auf die Herkunft komme es an: Bäume im Supermarkt stammten häufig von großen Plantagen im Ausland, Dänemark und die Niederlande sind große Produzenten. Die Tannen werden teilweise schon sechs Wochen vorher geschlagen und liegen dann auf dem Transportweg, bis sie im Laden verkauft werden. Darunter leidet die Qualität. Man sollte auf die Schnittstelle achten: Hat der Baum eine helle Schnittkante, wurde er erst vor kurzem geschlagen. Eine dunkle Schnittkante spricht eher dafür, dass der Baum schon etwas länger auf Käufer wartet.

Sind dunkle Bäume gesünder als hellgrüne?

Je dunkler der Baum ist, umso mehr wurde gedüngt. Auf Plantagen werden die Bäume gepflegt, bis sie ihre Verkaufsgröße haben, aber auch mit Dünger und Pestiziden belastet. Je mehr Nährstoffe der Baum bekommen hat, umso dunkler seine Farbe. Aber auch das Wetter hat Auswirkungen: Wenn der Sommer besonders trocken war wie der vergangene, bekam das Bäumchen nicht ganz so viel Wasser und konnte sich nicht so gut entwickeln.

Sind Bäume im Topf eine Alternative?

"Bäume mit Wurzeln sind eine super Alternative", sagt Sauer. Vor allem für kleine Bäume ist es nicht schlimm, wenn sie im Topf in der Wohnung stehen. Die kleineren Tannen vertragen den kleinen Topf noch gut. Größere Tannen könnten später, wenn sie in den Garten gepflanzt werden, Probleme bekommen, gut anzuwachsen.

Welche Baumart sollte ich am besten kaufen?

Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche Arten, die als Weihnachtsbaum bevorzugt werden. Am Ende sollte man einfach den Baum kaufen, die einem persönlich am besten gefällt, qualitative Unterschiede gibt es da nicht. Die klassische Nordmanntanne, aber auch Blautannen, Rotfichte und Weymouth-Kiefer (Strobe) sind beliebt. Die Nordmanntanne ist etwas robuster als die anderen Sorten.

Bei Ostdeutschen sind besonders Schwarzkiefern beliebt, denn die Wälder in Mittel- und Ostdeutschland sind besonders kiefernlastig.

Soll der Baum gleich ins Haus?

Nein, am besten bleibt die Tanne erst einmal auf dem Balkon oder der Terrasse liegen, bis man ihn schmückt. Man sollte unten eine Scheibe vom Stamm abschneiden, dann sind die Wasserleitungsbahnen wieder frei – vom Transport könnten die Enden mit Deck zugesetzt sein oder eingedrückt. Das Prinzip kennt man von Schnittblumen. Die Rinde sollte man am Stammende unbedingt dran lassen, denn nur so kann der Baum Wasser aufnehmen. Dann geht es in einen Wassereimer, und der Baum kann so bis weit in den Januar im Wohnzimmer stehen bleiben – wenn man will. Das Netz sollte erst mal am Baum bleiben, bis er an seinem finalen Standort ist. Dann am besten von unten nach oben aufschneiden, damit sich Nadeln und Zweige ungehindert ausbreiten können. Neben der Heizung ist kein idealer Standort, dann könnte der Baum einen Temperaturschock erleiden und schneller nadeln. Man sollte bei der Lagerung auch beachten, dass der Baum keinen Frost abbekommt.

Ist ein Plastikbaum ökologischer?

Das ist Ansichtssache. Bis ein Plastikbaum fertig fürs Wohnzimmer ist, verbraucht die Herstellung nach Experten-Berechnungen viel CO2. Kanadische Forscher fanden heraus, dass eine Plastiktanne während der Herstellung 40 Kilo CO2 produziert und damit 16 Mal so viel Kohlenstoffdioxid wie eine natürliche Tanne. Man müsste einen Plastik-Weihnachtsbaum 19 Jahre nutzen, bevor er sich ökologisch rentiert. Echte Kerzen sind für den natürlichen Baum übrigens auch kein Problem: Weder die Wärme der Flammen noch das Wachs stören ihn.