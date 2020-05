Freud und Leid mit den Verwandten

Ruhwinkel

Und ein bedrückendes Thema. Schließlich geht es um Tod und ums Erbe. Doch es kommt noch schlimmer. Eckhardt war schwul. Und kaum zu glauben: Bittere Vorurteile feiern fröhliche Urständ. Oder eher doch nicht fröhlich.

Im Kaminzimmer ist es unangenehm eng

Thomas Pregel (42) ist in Schönböken (Gemeinde Ruhwinkel) im Kreis Plön aufgewachsen und lebt jetzt als Lektor und Autor in Berlin. Viele seiner Romane spielen in Neumünster, Trappenkamp und im Kreis Plön. Sein neues Werk spielt nur im Kaminzimmer wo auch immer. Und gefühlt ist es unangenehm eng da.

Seine Protagonisten sind reine Fiktion. Und trotzdem spiegeln sie die Wirklichkeit wider. Denn Armin, Karola, Rolf und Gundula geht’s gar nicht so ums Trauern, es geht ihnen ums Geld. Sie wollen sich scheinheilig Eckhards Erbe sichern. Das kommt in vielen Familien vor, und als Leser könnte man sich im spießigen Kaminzimmer von Onkeln und Tanten umkesselt fühlen. Bis deutlich wird, dass die Geschwister das Erbe Gerd, dem Lebenspartner ihres Bruders, abspenstig machen wollen. Das ist unfassbar.

Protagonisten zum Packen nah

Thomas Pregel gibt die Anleitung für sein Buch am Ende selber. „Ich habe hier eine Geschichte erzählt von einer handvoll Protagonisten, die ebenfalls allesamt Geschichtenerzähler sind“, schreibt er. Was beeindruckt ist, wie Pregel die Handelnden zeichnet – nämlich absolut treffend. So, als ob der Leser sie seit Jahren kennt. Die Figuren sind zum Greifen nah. Oder besser zum Packen nah. Weil man den einen oder anderen doch lieber schütteln möchte.

Wunsch und Wirklichkeit, Tugend und Untugend treffen im engsten Familienkreis aufeinander. „Der Erste von uns“ ist ein Roman über Freud und Leid mit der Verwandtschaft, über Blutsbande und Wahlfamilien und über Hinterlassenschaften. Und er zeigt wieder einmal, wie breit Thomas Pregel aufgestellt ist: Seine Kaltsommer-Romane, eine dystopische Novelle, Schauergeschichten für ängstliche Männer oder ein Holstein-Krimi und diverse Kurzgeschichten füllen seine Liste der Veröffentlichungen.

„Der Erste von uns“ von Thomas Pregel ist wieder im Größenwahn-Verlag erschienen, ISBN 978-3-95771-272-1, und kostet Print 20 Euro, als E-Book 17,99 Euro.

