Nach einem Artikel in den Kieler Nachrichten meldeten sich viele Interessierte bei Naturschützer Heinz Schwarze, der unbedingt das Gebiet der "Krötenteiche" am Rönner Weg erhalten möchte. Gemeinsam wurde jetzt eine neue Natur- und Umweltschutzgruppe in Schwentinental gegründet. Jeder kann mitmachen.