Die Premierenlesung von "Eisblumenwinter" der Autorin Anne Barns am Mittwochabend im Hof Holm in Schönberg war ausverkauft. Viele waren gespannt auf das Buch - insbesondere, weil es in Schönberg spielt. So entführte die Autorin ihre Zuhörer mit auf eine Reise in den eigenen Ort.