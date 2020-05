Windenergie: Planung auf der Kippe

Ruhwinkel

Rund ein Dutzend Interessierte steuerten am Montag die Kuh-Lounge im Ruhwinkeler Ortsteil Bockhorn an, griffen am Eingang zum Desinfektionsmittel und setzten sich mit Abstand auf die Zuschauerstühle. Breiten Raum in der Sitzung nahm die Diskussion um das Vorranggebiet Windenergie ein. Die rund 50 Hektar große Fläche im Westen der Gemeinde listete das Land beim ersten Regionalplanentwurf vor drei Jahren auf, verschwand aber im zweiten Entwurf. Jetzt ist das Vorranggebiet erneut in der Landeswindplanung aufgetaucht – und könnte bald wieder Geschichte sein.

Anhaltspunkte für Rotmilanhorst

Den Grund dafür könnte ein Rotmilanvorkommen in einem Waldstück nahe dem Vorranggebiet sein. „Es gibt Anhaltspunkte für einen Rotmilanhorst in dem Bereich“, sagte Ralf Bretthauer, leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Bokhorst-Wankendorf. Sollte sich die Vermutung bestätigen, dürften dort keine Windmühlen gebaut werden. Der Verbotsradius beträgt 1500 Meter um den Nistplatz der eleganten Raubvögel.

Anzeige

Lesen Sie auch: Plöner Kreistag: Windkraft nicht bei uns

Weitere KN+ Artikel

Dort lebende Rotmilane wären zudem in Gefahr. In den vergangenen drei Jahren wurden südlich und südöstlich von Neumünster elf Rotmilane tot aufgefunden, neun davon waren vergiftet. Allein in den vergangenen zwei Monaten wurden im benachbarten Rendswühren sowie in Daldorf und Rickling vier tote Tiere gefunden. Der Landesjagdverband und die Tierrechtsorganisation Peta hatten daraufhin Belohnungen von zusammen 3000 Euro für Hinweise ausgelobt.

Bislang kein Investoreninteresse

Um das weitere Verfahren in Ruhwinkel zu steuern, beschlossen die Gemeindevertreter einen Bebauungsplan für das Gebiet. Dazu verfügten sie eine Veränderungssperre für zwei Jahre. Im Zuge des Verfahrens sollen Gutachter ein mögliches Rotmilanvorkommen untersuchen. Ob die benachbarten sechs Windmühlen im Schillsdorfer Ortsteil Bokhorst Gesellschaft bekommen, ist aber auch aus einem anderen Grund offen. Bislang haben sich bei den Landeigentümern noch keine Investoren gemeldet, hieß es in der Sitzung.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.