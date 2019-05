Schönberg

Tourismuschef André Schaffer wird sein Amt zum 1. Juli niederlegen. Er sagte zur Begründung: "Der Druck war gewaltig." In Schönberg sehe er nicht seine berufliche Perspektive. Schaffer hatte sein Amt vor 18 Monaten als Leiter des Tourist-Service angetreten. Sein Vorgänger Folkert Jeske war zum Hanse-Museum in Lübeck gewechselt.

Weiter erklärte Schaffer, es gebe teilweise gesundheitliche Gründe, die seien aber nicht ausschlaggebend. "Das bekomme ich schon wieder hin, aber ich hatte mir die Arbeit anders vorgestellt. Um das Team tut es mir leid, aber der Druck war gewaltig, auch durch die Menschen, die alle mitreden wollen. Man steht sehr im Fokus, das ist nicht das, was ich mir bis zum Ende meiner beruflichen Laufbahn vorgestellt habe", erklärte Schaffer. Er werde auch weiterhin teilweise mit dem Bereich Tourismus zu tun haben und übernimmt den organisatorischen Bereich bei einem Seminar-Veranstalter, verriet der Betriebswirt.

Krisengespräch in Schönberg über Tourismuschef André Schaffer

Am Dienstagabend hatte es im Ostseebad Schönberg ein Krisengespräch gegeben. Es fand hinter verschlossenen Türen statt. Die Entscheidung Schaffers, sein Amt als Tourismuschef abzugeben, steht seit März fest, er hatte sie in persönlichen Schreiben den Fraktionen mitgeteilt, Ostern informierte er auch die Mitarbeiter des Touristservice.





Der in Kiel geborene und aufgewachsene Schaffer brachte für seinen neuen Job eine Menge Erfahrung mit. Er hatte zunächst Betriebswirtschaftslehre und dann Tourismus an der Fachhochschule Wernigerode im Harz und an der Fachhochschule Westküste in Heide studiert, wo er bei dem Tourismus-Experten Bernd Eisenstein sein Diplom machte. Danach war er in verschiedenen Bereichen tätig, bevor er zum Tourismus zurückkehrte und unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen und im Bereich Vermarktung von Kreuzfahrten arbeitete.

