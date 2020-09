Nach mehrjähriger Planung rücken jetzt Garten- und Landschaftsbauer der Rasenfläche mit Friedenseiche in Ruhwinkel zu Leibe. Unter dem Titel „Tradition und Gemeinschaft“ gestaltet die Gemeinde das Areal am Charles-Roß-Weg zu einer blühenden Fläche um – und will so auch an die Alte Schule erinnern.