Ruhwinkel

Ob in der Cafeteria oder im Meditationsraum: Wolfgang Rothe nimmt den Kohlendioxid-Warner überall in dem gut 200 Jahre alten Herrenhaus mit hin. Das Gerät von der Größe eines Festnetztelefons misst den CO2-Anteil in der Raumluft. „Solange die Markierung im grünen Bereich leuchtet, ist alles in Ordnung“, erklärt Rothe, der im Zen-Zentrum der Zen-Vereinigung Deutschland den Mönchsnamen Shomatsu trägt.

Der frühere Unternehmensberater fungiert im Kloster seit Verkündung der Corona-Beschränkungen im vergangenen Frühjahr als Corona-Beauftragter – und ist zuständig für das klostereigene Hygienekonzept, das in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises Plön entstand.

Ein Messgerät registriert den Kohlendioxid-Gehalt in der Luft des Meditationsraums. Foto: Sven Tietgen

Zusammenkünfte wurden gestrichen

Mit Beginn des zweiten Lockdowns Anfang November strich das Zen-Zentrum wie zuvor im Frühjahr sämtliche Zusammenkünfte. Vor Corona beschritten in den sogenannten Sesshins bis zu 90 Zen-Praktizierende aus ganz Deutschland eine Woche lang den Zen-Weg und achteten auf Atmung, Haltung und eine vertiefte Gegenwärtigkeit. Im Sommer und im Herbst organisierte das Zentrum noch mehrere Treffen mit maximal 50 Teilnehmern – allerdings unter deutlich anderen Bedingungen.

So wurde ständig auf ausreichend Lüftung geachtet, dazu galten in den Gruppenveranstaltungen Maskenpflicht sowie Abstandsregelungen. „Im Herbst mussten wir uns warm anziehen, meditieren ging nur mit Schal, das war ziemlich ungemütlich“, erzählt der 55-jährige Gönnebeker. Wer im Herbst aus Düsseldorf oder anderen Risikogebieten anreiste, musste im Kloster einen negativen Test vorweisen. Abgesagt wurde jetzt auch die nächste, für Februar geplante Zusammenkunft. „Die allgemeine Corona-Situation ist ja weiterhin konstant miserabel. Aber bei uns hat es bisher keinen einzigen Infektionsfall gegeben.“

Rezitationen im Chor fallen aus

Aktuell praktizieren bis zu 15 Mönche und Nonnen auf Gut Schönböken. Inklusive Rothe arbeiten vier hauptamtliche Mitglieder im Kloster, dazu sind bis zu elf ehrenamtlich Aktive vor Ort unterwegs. Dazu zählt auch Bernd Schnallinger: Der pensionierte Geologe aus Hannover pflegt den Moosgarten. Er bedauert, dass in der täglichen Meditation ein wichtiger Part ausfallen muss: Wegen Corona ist das gemeinsame Rezitieren der vier Gelübde in der Gruppe gestrichen. „Die Meditationspraxis ist derzeit nur rudimentär, jetzt ist Stille geboten. Aber das ist in Ordnung“.

Als Alternative zu den Sesshins wurden jetzt Videos mit dem Leiter und Zen-Meister Ludger Tenryu Tenbreul gedreht und über einen Youtube-Kanal den 460 Mitgliedern der Zen-Vereinigung zugänglich gemacht. Wolfgang Rothe hat seine privaten Seminarangebote zu Themen wie Stressbewältigung auch als Online gestaltet. „Das konnte ich mir früher nicht vorstellen, aber so geht es auch.“