Heikendorfer Schandfleck verschwindet

Eigentlich hatte die Gemeinde Heikendorf gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Schandfleck in prominenter Lage an der Kieler Förde noch vor Beginn der Badesaison verschwindet. Denn ursprünglich hatte Investor Reinhold Dierkes von der GST-Service GmbH in Pullach, dem eine Abrissgenehmigung längst vorlag, die alten Gebäudeteile wegen des Artenschutzes bis Ende Februar abreißen wollen. Doch ein Architektenwechsel und das schlechte Wetter zu Beginn des Jahres machten der Planung vorerst einen Strich durch die Rechnung. So hatte es Anfang März noch danach ausgesehen, dass die leer stehende und mittlerweile komplett beschmierte Ruine eine weitere Sommersaison das Bild am Fördeufer trüben wird.

Investor rechnet mit Baubeginn im Herbst 2020

Nun ist eine Firma seit Anfang der Woche mit den Abrissarbeiten beschäftigt. Das ehemalige Haus am Meer liegt bereits fast gänzlich in Schutt und Asche. Nach Auskunft des zuständigen Architektenbüros Gnosa in Hamburg habe man alles daran gesetzt, eine Sondergenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Plön für den Abriss zu bekommen. „Unser Eindruck war, dass sich viele Heikendorfer darüber freuen würden“, so Lutz Gnosa. Und tatsächlich machten die ersten Bilder von den Abrissarbeiten bereits am Montag in den sozialen Netzwerken die Runde. „Endlich...“ heißt es da. Oder: „Das wurde aber auch Zeit.“ Selbst Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz ( CDU) zeigt sich auf KN-Nachfrage erleichtert: „Gut, dass das ehemalige Haus am Meer doch schon vor dem Sommer abgerissen wird“, erklärt Peetz. Er hoffe nun, dass der Vorhabenträger nach Freimachung der Fläche zügig in die Umsetzung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 80 geht. „Die Altheikendorfer Bucht wird landseitig erheblich gewinnen“, so der Bürgermeister.

Überlegungen zur Sanierung des alten Dampferanlegers

Geplant sind zwei terrassenartige Neubauten für insgesamt 15 Ferienwohnungen und einen gastronomischen Bereich in Form eines Bistros mit einer großen Außenterrasse. Investor Reinhold Dierkes, der mittlerweile auch Eigentümer des Grundstücks in bester Fördelage ist, zeigt sogar Interesse, den alten Dampferanleger zu sanieren. „Ich denke, die Brücke könnte eine Attraktion sein“, meint Dierkes auf Anfrage. Allerdings müsse er die Kosten auch langfristig im Auge behalten und sehen, wie man den Anleger in das Gesamtkonzept einbinden kann.

Bis Ende Mai soll das Grundstück freigeräumt sein

Sicher ist jedoch, dass der geplante Neubau mit zwei terrassenartigen Häusern nach den Festsetzungen des B-Plans so schnell wie möglich umgesetzt werden soll. Dierkes rechnet damit, dass das Grundstück am Fördewanderweg bis Ende Mai freigeräumt sein wird. „Sobald wir die Baugenehmigung haben, können wir anfangen.“ Das zuständige Architektenbüro Gnosa habe bereits die Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke vorbereitet, so Dierkes.

Mitte 2021 könnte neuer Gebäudekomplex eröffnet werden

Anders als zuletzt im März, nachdem der Abriss nicht rechtzeitig für den Artenschutz – unter anderem von Vögeln und Fledermäusen – erfolgen konnte, geht der Investor jetzt davon aus, dass er noch vor dem Winter mit der Baumaßnahme starten kann. „Ab Herbst werden wir loslegen, sodass der Rohbau praktisch bis Dezember fertig sein kann“, erklärt Dierkes. Mitte des nächsten Jahres könnte dann der neue Gebäudekomplex mit Gastronomie an einer der besten Adressen am östlichen Fördeufer erstmals geöffnet werden.

