Fördedampfer läuft Laboe wieder an

Es ist 12 Uhr, zum dritten Mal an diesem Tag legt die Fähre an der Nordmole im Ostseebad Laboe an. Drei Fahrgäste, zwei davon mit Alltagsmaske, verlassen das Schiff, zwei steigen ein. Auch diese beiden legen vor Betreten des Dampfers ihren Mund- und Nasenschutz an. Eigentlich ist es erst ab Mittwoch zwingend vorgeschrieben, doch viele Menschen verwenden die Schutzbedeckung bereits. Die SFK hat Vorkehrungen getroffen. Statt 300 dürfen nur 200 Passagiere mitfahren, es gelten die Abstands- und Hygieneregeln der Corona-Verordnungen.

Touristen und Schüler fehlen

Es gebe zurzeit nicht die Gefahr, dass die Fähre überproportional voll wird, da die Touristen oder auch Schulklassen fehlten, sagte Ansgar Stalder von der SFK auf Nachfrage. „Wir wollen mit dem Frühlingsfahrplan auch ein Signal setzen, dass es weiter geht. Der Wunsch war von Kunden an uns herangetragen worden, die lieber mit dem Schiff als mit dem Bus fahren“, erklärte Stalder weiter. Die SFK werde die Entwicklung sehr genau beobachten und dann operativ entscheiden. „An Bord bleibt der Imbiss geschlossen, solange die Gastronomie geschlossen bleiben muss“, so der SFK-Betriebsleiter.

Auch Bürgermeister Heiko Voß beobachtet die Entwicklung mit Argusaugen, stets bereit, regelnd einzugreifen. Seine Befürchtung, durch den Start des Frühlingsfahrplans der SFK einen zu hohen Zustrom von Tagestouristen im Ort zu haben, hat sich nicht bestätigt. Er sieht sich dem Drängen vieler nach mehr Lockerungen gegenüber, ist im ständigen Kontakt mit dem Hafenmeister, dem Bauhof und dem Veranstaltungsleiter.

Absprachen mit Heikendorf und Schönberg

Auch die Absprachen mit seinen Amtskollegen aus Heikendorf und Schönberg ist ihm wichtig, um möglichst einheitliche Regelungen zu treffen. Die, so Voß, würden je nach Situation vor Ort ständig neu angepasst. So hatte es beispielsweise durch das schöne Wetter mehr und mehr Parkdruck im Ort gegeben, sodass er sich entschieden hatte, den „am weitesten vom Strand entfernt liegenden“ Parkplatz II am Ehrenmal (hinter der Wulfschen Koppel) zu öffnen. Außerdem war mit Öffnung der Geschäfte der Parkplatz Wiesenweg wieder freigegeben worden, um den Kunden das Parken und den Geschäften damit ihren Betrieb zu ermöglichen, erklärte Voß.

Nächstes dringendes Thema, vor allem auch mit Blick auf das kommende lange Wochenende werde die Frage nach den WC-Anlagen sein. „Wie gehen wir damit um? Ist es zumutbar, sie weiter geschlossen zu halten? Diese Fragen stellen wir uns und müssen entscheiden“, so Voß. Das Problem WC- und Duschanlagen sei auch das Vordringliche bei der Überlegung, wie schrittweise eine Öffnung der Sportboothäfen gelingen kann und trotzdem alle Vorgaben eingehalten werden können, erklärte der Bürgermeister.

Einen Fahrplan hat Voß auch gemeinsam mit dem Veranstaltungsleiter Christian Bohnemann erarbeitet. Nach der für den 30. April angekündigten Aussage des Ministerpräsidenten Daniel Günther werde man entscheiden, welche Veranstaltungen in welcher Form angeboten werden können. Konkret würden allerdings die Planungen bereits für die Konzertreihe an der Musikmuschel weiter geführt. „Dort können wir aufgrund der Örtlichkeit die Vorgaben wie Abstände und Begrenzung der Personenzahl gewährleisten“, so Voß. Zum Beispiel könnte nur jede zweite Bank besetzt werden, auf jeder Bank dürfte nur eine Person sitzen und die Zugangsbereiche könnten kontrolliert werden. "Wir könnten damit auch die Künstler, die in dieser Reihe überwiegend aus der Region kommen, unterstützen", so Voß.

