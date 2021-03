Kristian Klinck aus Preetz tritt für die SPD im Bundestagswahlkampf im Wahlkreis 6 an. Der 40-Jährige war Lehrbeauftragter an Universitäten im Fach Politikwissenschaft. Er arbeitete als Qualitätsmanager in er freien Wirtschaft. Seit 2015 ist er Lehrer. Was hält er von Polizei und Angela Merkel?