Laboe

Kuhn ist seit vielen Jahren in der Laboer Kommunalpolitik aktiv, zunächst bei den Grünen, dann in der SPD. Zuletzt war sie Fraktionsvorsitzende, kandidierte dann für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters und gab deshalb Amt und Mandat zurück. Wie berichtet, unterlag sie in der Wahl am 17. März dem Grünen-Kandidaten Heiko Voß, der am 1. Juni sein Amt antritt.

Stellvertretender SPD-Ortsvorsitzender ist Bernd Schmidt, Schriftführer bleibt Wilhelm Kuhn, die neu besetzte Funktion des Kassenwartes übernimmt Tobias Slenczek.

Seit 65 Jahren in der SPD

Als Höhepunkt der Mitgliederversammlung wurde der 85-jährige Peter Jansen für seine 65-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Die aktuellen Umbrüche in der politischen Landschaft dominierten dann auch die lebhafte Diskussion zur Lage der Bundespartei. „Die Groko muss auf den Prüfstand“, so Tobias Slenczek.