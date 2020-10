Fast zwei Jahrzehnte lang stand Hannelore an der Spitze des SPD-Ortsvereins in Schwentinental, dem zweitgrößten im Kreis Plön. Jetzt übergab sie das Amt als Vorsitzende an ihre Nachfolgerin Sandra Schneider - allerdings nicht ohne große Sorgen um die Zukunft ihrer Partei.

Von Jürgen Küppers