Mit dem Spendengeld – so hofft es Christine Rohr jedenfalls – dürften die regelmäßigen Verwüstungen endlich ein Ende haben. Denn jetzt kann der Verein eine 20 Meter lange Zaunlücke am Trainingsplatz schließen, um das Gelände besser gegen nächtliche Eindringlinge zu schützen.

Und diese – vermutlich jugendlichen – „Partymacher“ entfalteten gerade in Corona-Zeiten unerfreulich heftige Aktivitäten auf der idyllischen Lichtung im Bereich Grüne Kante: zerstörtes Trainingsgerät, Müllhaufen, verkohlte Reste offener Feuer, umgestoßene Tischplatten, Graffitis, herumliegende Zechgelage-Flaschen.

Sämtliche Anzeigen brachten keine Täterhinweise

Erst Anfang April stießen Unbekannte sogar alle neun der über 50 Kilogramm schweren Zielscheiben der Bogenschützen von ihren hölzernen Halteböcken, zerbrachen fünf ihrer Wangen (KN-online berichtete). Sämtliche dazu bei der Polizei erstatteten Anzeigen brachten aber keine Erkenntnisse – und damit auch keine Ruhe.

Selbst nach dem KN-online-Artikel über den jüngsten Vandalismus rissen die Übergriffe nicht ab. Der Grund für die Attraktivität des Bogenschützen-Trainingsplatzes als „Feierareal“ liegt auf der Hand: Es gibt zwar einen etwa 1,60 Meter hohen Zaun um den Großteil des Platzes. Allerdings klaffte am Ende des von der Gemeinde gesetzten Zaunes eine etwa 20 Meter lange Lücke, die ungebetenen Gästen ungehinderten Zugang zum Gelände ermöglichte.

Allein hätte der Verein die Zaun-Kosten nicht stemmen können

Zur Schließung der Lücke war die Gemeinde auch nicht verpflichtet, die laut Gesetz den Zaun nur bis zur Höhe der sogenannten „Schießlinie“ ´ziehen musste – also einer durch Steinplatten gekennzeichneten Markierung, von der aus die Schützen auf die Scheiben zielen.

Durch die Spenden konnte die Lücke nun durch Setzen eines Ergänzungszauns (Gesamtkosten: rund 2000 Euro) geschlossen werden. Aus eigener Finanzkraft hätte der Verein diese Summe nicht stemmen können.

20 Euro spendete sogar einer der mutmaßlichen Täter

Etwa 30 Spender – davon längst nicht alle aus Mönkeberg – steuerten innerhalb von vier Wochen mehr oder minder hohe Beträge bei. Zu den Großspendern zählte neben der Fördersparkasse auch der Chef eines Tennisvereins in der Region, der allein 750 Euro gab. „Er zeigte allergrößtes Verständnis für unsere Notlage“, berichtet Christine Rohr. Schließlich habe der Tennisverein früher wohl ganz ähnliche Probleme gehabt wie die Bogensparte des SV Mönkeberg.

Bemerkenswert ist auch eine Kleinspende von 20 Euro. Die kam offenbar ausgerechnet von einem der mutmaßlichen, reuigen Übeltäter, der sich kurze Zeit zuvor kleinlaut am Telefon bei der Spartenleiterin für seine Beteiligung an einem der Übergriffe entschuldigt hatte. „Dem jungen Burschen habe ich am Telefon einen ganz schönen Einlauf verpasst“, berichtet Christine Rohr und schmunzelt dabei, dass die „Gardinenpredigt“ offenbar fruchtete.

Bericht bescherte Bogenschützen zusätzliche Vereinsmitglieder

Ob jetzt endlich Ruhe einkehrt auf der nun komplett umzäunten Lichtung, kann die Bogenschützin nur hoffen. „Und Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt.“ Trotzdem überwiegt bei Christine Rohr jetzt erst einmal die Freude über so viel unerwartete Solidarität bis hinein in den Schwarzwald, wohin der KN-online-Artikel samt Spendenaufruf ebenfalls „gewandert“ war.

Und noch einen positiven Begleitaspekt hatte die Vandalismus-Berichterstattung, die offenbar viele Leser auf den Gedanken brachte, es mit dem Bogensport vielleicht selber mal zu versuchen. „Jedenfalls haben wir jetzt ein paar Mitglieder mehr“, freut sich Christine Rohr, „so viele, dass wir gar nicht alle aufnehmen konnten und eine Warteliste anlegen mussten.“