Nichts ging mehr am Sonnabend kurz vor 17 Uhr an der Eingangstür des Heikendorfer Rathauses. An der abgeschlossenen Tür hing ein Schild mit der Aufschrift „Das Rathauskonzert ist ausverkauft“. Mehr als 130 Besucher lauschten dem Eröffnungskonzert der Saison, den das Duo Levante bestritt.