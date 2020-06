Familie Böhrens' Gespür für Glas

Plön

Das Sammelvirus fing sich das Plöner Ehepaar vor 35 Jahren durch einen Zufallsfund in einer Zwischendecke ihres historischen Hauses ein: Eine Mineralwasserflasche aus der Zeit um 1900 mit Prägung. Auch beim Baden im Plöner See war Jürgen Böhrens schon auf über 100 Jahre alte Bierflaschen gestoßen. „Die ersten Jahre hatte ich keine Ahnung und habe die Flaschen in Kartons weggestellt“, erinnert sich Böhrens. Erst der Kontakt zu einem holländischen Glassammlerverein entfachte das Interesse und die Plöner entwickelten ein Gespür für außergewöhnliches Glas. Seitdem gehörten Flohmärkte und Sammlertreffen zu ihren Fundgruben. Vor 18 Jahren gründete Hella Böhrens im Museum des Kreises Plön das jährliche internationale Glassammlertreffen, das in diesem Jahr coronabedingt zum ersten Mal ausfällt.

Auf der Suche nach jahrhundertealten Flaschensiegeln

Das Sammlerpaar kennt die alten Glashüttenplätze in der Umgebung. Mit Genehmigung der Bauern haben sie Äcker abgesucht und Glassiegel gefunden. Diese Glasmarken wurden während des Herstellungsprozesses auf das Hohlglas gesetzt und mittels Stempel geprägt. „Über 90 Prozent des Glases aus der Zeit vor 1700 wurde für Holland gemacht“, erklärt der 80-jährige Böhrens. „Auf den Siegeln wurde die Glashütte vermerkt, der Eigentümer oder der Kaufmann. Auf einem Feld bei Rathjensdorf fand Hella Böhrens ein Glassiegel von 1642. Schon früher habe es Trittbrettfahrer und Fälscher gegeben. Jürgen Böhrens zeigt das Original und die Fälschung eines Flaschensiegels des Dänisch-Norwegischen Königs Christian V. Das Lieblingsstück von Böhrens ist eine, aus Bruchstücken unvollständig zusammengesetzte, Flasche desselben Königs, datiert auf 1673, ein Baggerfund aus Delft. „Da weiß ich auf fünf Meter genau, wo bei Lebrade der Ofen gestanden hat. Heute ist dort noch die Asche zu sehen.“

"Holsteiner Flaschen sind um die Welt gegangen"

Die große Faszination ihres Hobbys liege in dem Reiz des Glases an sich, erklären die Sammler – die Ästhetik der Fundstücke und der kulturhistorische Hintergrund. Glas ist ein jahrtausendealter Werkstoff. Die älteste Flasche der Böhrens‘ ist um die 900 Jahre alt und stammt aus Syrien. Auch skurrile Exemplare wie eine Schenkflasche mit Noppensiegel und Verzierungen aus dem 15. Jahrhundert steht in einer Vitrine. Um 1650 war Mineralwasser Medizin und wurde von einem Marmorblock liegend gehalten, damit der Korken feucht blieb. Ein winziges Medizinfläschchen von 1620 – ein Schwentinefund. Aus einem 1701 bei Batavia, Indonesien, gesunkenen Schiff stammt eine sogenannte Onion-Flasche. „Holsteiner Flaschen sind um die Welt gegangen“, sagt Jürgen Böhrens stolz. Einige Flaschen weisen Scheuerstreifen auf, weil sie auf den Schiffen übereinander in Kisten gelagert wurden. Es gebe etliche Hinweise auf das Haltbarmachen und Lagern von Speisen, so Böhrens: In einem Trüffelglas von 1620 wurden die kostbaren Pilze mit Korken und Pech versiegelt.

Durch Zuschläge Eigenart des Glases verändert

Die Grundform der Herstellung mit Quarzsand habe sich kaum verändert, erklären Böhrens‘. „Durch Zuschläge konnte man die Eigenart verändern.“ Metalle gaben dem Glas seine Farbe. Mit Raseneisenstein wurde Glas grün, Kupfer färbte rot und Blei machte das Glas weich und leichter schleifbar. Wunderschön schimmern einige Flaschen schleierhaft-regenbogenfarben. Durch Herstellungsfehler oder das Überdauern im Erdreich führe sogenannter Glasrost zu der charmanten Veränderung, erklärt das Ehepaar.

Sammeln ist für Hella und Jürgen Böhrens eine Leidenschaft – egal, was sie sammeln. Zu ihren Glasflaschen gehört mittlerweile eine stattliche Sammlung an Sticheln und Auszughaken, denn vor dem Korkenzieher gab es viele andere Arten, den Korken aus der Flasche zu hebeln. Aber das ist eine andere Sammlergeschichte.

