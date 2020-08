Barsbek

Wie es angefangen hat, kann sie kaum sagen. Doch es ist mindestens 35 Jahre her, dass sie ihre Vorliebe für die Eulen entdeckte, meint Jutta Toschke. Das kam einfach so und irgendwann hatte sie ihre „ganze Sippe“ und den Freundeskreis obendrein angesteckt. Jeder sammelte mit, brachte Eulen aus dem Urlaub mit, wie eine ihrer Kundinnen in der Sparkasse. „Es ist dieser außergewöhnliche Ausdruck der Augen, der mich fasziniert“, sagt die Barsbekerin.

700 Eulen in allen Facetten

Wer sich auf ihrem Grundstück und in ihrem Haus umsieht, weiß, was sie meint. Dort finden sich an die 700 Eulen in allen Facetten. Sie stehen aus buntem Glas auf dem Regal, liegen als Kettenanhänger, Ringe und Ohrringe in einer Schatulle, werden verwendet als kleine Haushaltshelfer oder hängen gemalt an den Wänden. Aber es gibt auch welche, die handgeschnitzt und aus dem Erzgebirge sind. Denn dazu hat Jutta Toschke eine ganz besondere Verbindung.

Kettensägen-Lehrgang im Erzgebirge

„Ich habe mir zu meinem 50. Geburtstag Geld gewünscht, um einen Kettensägen-Lehrgang zu machen. Dafür konnte ich aber nur einen Künstler im Erzgebirge finden“, erzählt die Barsbekerin. Die Anregung selbst hatte sie bei einem Kunsthandwerkermarkt in Laboe mitgenommen. „Das wollte ich machen. Unbedingt. Aber ich fand keinen, der mit mir dorthin fuhr“, erinnert sie sich. Schließlich ließ sich ihr Ehemann erweichen und so absolvierte sie vor sechs Jahren ihren ersten Frauen-Schnitzkurs bei Andreas Martin. „Es war schwerer, als ich dachte. Erst habe ich es nicht geschafft, die Säge anzuziehen“, erinnert sich Toschke. Doch dann ging es wie geschmiert. „Es machte großen Spaß. Inzwischen habe ich viermal diesen Kursus mitgemacht.“

Jutta Toschke ist auch eine Künstlerin

Die Ergebnisse ihrer kreativen Arbeit weist Jutta Toschke nicht ohne Stolz vor. Die erste Eule aus Eichenholz ziert den Hauseingang, eine ganze Bank mit zwei verschiedenen Eulenarten steht in ihrem Garten. „Die entstand in meinem letzten Kursus“, berichtet die Sammlerin, die gleichzeitig eine Künstlerin ist. Denn sie liebe das handwerkliche Arbeiten, egal ob Schnitzen, Filzen oder Töpfern. Und immer entsteht – eine Eule, was sonst.

Eulen-Tattoo und Kleidung im Eulen-Dekor

Damit nicht genug: Sie trägt die Eulen auch am Körper. Ihr jüngstes Tattoo zum Beispiel zeigt eine Feder mit einem angedeuteten Eulenkopf. Einen besonderen Wunsch erfüllte sie sich zu ihrem 60. Geburtstag. Auf dem Kunstforum von Rainer Gori Gorisch in Stein traf sie eine Kunstschmiedin. Von der ließ sie sich nach ihren Vorgaben besonderen Silberschmuck in Eulenform anfertigen. Und wenn es geht, trägt sie auch Kleidung mit Eulen-Dekor. Wichtig ist ihr allerdings bei aller Eulenliebe: „Dezent soll es sein, nie kitschig. Ich habe mein Haus nicht überladen“, sagt sie.

So sind die verschiedenen Raubvögel überall verteilt, viele von ihnen verbindet Jutta Toschke mit einer Geschichte. Auch mit der Kamera hält sie die Objekte ihrer Begierde fest. Besonders schöne Motive bieten sich ihr dafür im Eulenpark Niendorf, den sie schon mehrfach besucht hat. Wenn sie in Rente geht, so hofft sie, werde sie auch wieder Zeit für einen nächsten Schnitzkurs haben.

