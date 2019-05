Beim traditionellen Hähnewettkrähen im Wehrberg in Preetz maßen am Wochenende 32 Tiere in drei Klassen ihre Stimmen. Der Hahn mit den meisten Krählauten innerhalb einer Stunde sollte gewinnen. Bei den großen Hähnen schoss „Abraxas“ von Balthasar Beck aus Kiel den Vogel ab.