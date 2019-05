Die Zahl der Kinder an der Betreuten Grundschule Schellhorn steigt kontinuierlich. Geplant ist deshalb der Neubau einer Mensa. „Das wäre ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, warb der Schellhorner Bürgermeister und Amtsvorsteher Kai Johanssen. Denn zurzeit müssen die Schüler in zwei Räumen essen.