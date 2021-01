Ingo Bubert aus Schellhorn ist tot. Noch im Oktober 2020 hatte der frühere Oberstudienrat am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz, langjährige Leiter der Preetzer Volkshochschule, Historiker und Buchautor seinen 85. Geburtstag feiern können. Am Montag, 11. Januar, ist Bubert gestorben.