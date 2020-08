Schellhorn/Trent

Zwei Tage nach ihrer Wahl zur Schulleiterin kam der Lockdown. „Corona beschäftigt uns ständig“, sagt Sabine Chantry. Da sie ihr Team seit Jahren kennt – Chantry unterrichtet seit 2011 an der Grundschule –, konnte diese Herausforderung gut gemeistert werden. Nach dem Ausscheiden ihrer Vorgängerin Kathrin Danielsen übernahm Chantry die Leitung kommissarisch, seit erstem Juni dieses Jahres ist sie offiziell im Amt, ihre feierliche Einsetzung fand Montag statt.

Partizipation ist wichtig

Die Aufgabe als Schulleiterin habe sie gereizt, denn in einem überschaubaren System gebe es die Möglichkeit, die Kinder persönlich zu kennen und ansprechen zu können. „Ich bin hier verwurzelt und habe erfahren und erlebt, dass die Gemeinden und Eltern zwei tragende Säulen für unsere Schule sind, auf die Verlass ist.“ Alle an der Schule Beteiligten arbeiteten „wie Zahnräder“ eng zusammen, freut sich Sabine Chantry. Das kleine System berge große Chancen, jedes Kind fördern und fordern zu können. Guter Unterricht sei ihr wichtig. Die Partizipation der Schüler durch Schülerparlament, Klassenrat und Konfliktlotsen wolle sie beibehalten.

Zwei Standorte mit Individualität

Geboren in Kiel studierte Chantry die Fächer Deutsch, Musik und Biologie in der Landeshauptstadt. Heute lebt sie mit ihrem französischen Ehemann und drei Kindern in Fargau. Chantry trägt die Verantwortung für 157 Schülerinnen und Schüler sowie zehn Lehrkräfte an beiden Standorten. Mit dem Auto sei sie in zehn Minuten in der Außenstelle Trent. „Wichtig ist mir, dass die Schule mit ihren zwei Standorten weiter zusammenwächst und ein gemeinsames Schulethos entsteht.“ Es gibt gemeinsame Lehrer- und Schulkonferenzen und es wurde bereits ein gemeinsames Schulfest gefeiert. „Trotzdem hat jeder Standort seine Individualität und seinen Charme und das ist auch gut so.“ Ihr Wunsch: Beide Standorte als kleine Systeme zu erhalten nach dem Motto „kurze Beine – kurze Wege“.

Eine Herausforderung für die Zukunft sei die Digitalisierung. Immer bedeutsamer werde die Nachmittagsbetreuung als wichtiger Pfeiler der kleinen Grundschule. „Durch den geplanten Neubau der Mensa in Schellhorn und den Ausbau der Hausmeisterwohnung in Trent für schulische Zwecke wird die Betreute Grundschule stark aufgewertet und kann schon als ein Schritt zur Ganztagsschule verstanden werden.“ Sabine Chantry geht es, so sagt sie selber, um eine kindgerechte Schule, in der die Kinder für ihre Zukunft gut vorbereitet werden.

