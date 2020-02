Hier können Fledermäuse abhängen

Lütjenburg

Die Holzbretter sind so an die Wände geschraubt, dass jede Menge Schlitze zu sehen sind. Durch sie können die Tiere in die flache Konstruktion klettern und Schutz für sich und ihren Nachwuchs finden. Die Planungen dafür erfolgten in enger Absprache mit dem Umweltministerium des Landes, berichtet Bürgermeister Dirk Sohn. Die beteiligten Biologen legten Wert darauf, möglichst viele verschiedene Materialien zu verwenden, um den Tieren eine Auswahl präsentieren zu können. Sogar Wellplatten aus Kunststoff hängen in der Scheune.

Sechs Fledermausarten leben auf dem Kasernengelände

Die im Kreis Plön einmalige Konstruktion ist eine Auflage für den Abriss der Mannschaftsunterkünfte auf dem früheren Kasernengelände. Dort schliefen nicht nur Soldaten der Flugabwehr, sondern auch Fledermäuse. Sie hatten es sich in den Hohlräumen hinter dem Außenmauerwerk gemütlich gemacht. Biologen hatten sie entdeckt. Dabei handelte es sich unter anderem um die Mückenfledermaus, Zwergfledermaus und die Breitflügelfledermaus. Insgesamt sechs Fledermausarten spürten Experten auf dem Kasernengelände auf. 15 Arten gibt es überhaupt in Schleswig-Holstein. Die Vielfalt ist also groß in Lütjenburg. Einige suchten auf den nach der Schließung der Kaserne verwaisten Flächen nur nach Nahrung, andere fanden auch eine Unterkunft.

"Raketen" und Stelzenhäuser für Fledermäuse

Das Vorkommen der Tiere verzögerte den Abriss der Kasernengebäude. Sehr zum Ärger der Stadt. Sie erhielt als Auflage, Ersatzquartiere zu schaffen. Auf dem Gelände entstanden kurzfristig Gebilde, die aussehen wie eine Straßenlaterne und den Namen „Rakete“ tragen. Nur statt der Lampe sitzt eine Holzkonstruktion an der Spitze mit Winkeln und kleinen Spalten. Später kamen Stelzenhäuser hinzu, die eine Nummer größer sind und auf mehreren Pfählen ruhen. Etwa 500 Tiere können hier gemeinsam abhängen.

Lesen Sie auch:Der Abriss der Kaserne in Lütjenburg beginnt

Die Stadt lässt in Zukunft noch einen ehemaligen Bunker der Bundeswehr zu einem Winterquartier umbauen. Lütjenburg investiert insgesamt rund 50.000 Euro in den Bau neuer Fledermaus-Unterkünfte - Alles ein Ausgleich für den Abriss der Wohngebäude der Kaserne.

Scheune vorerst vor dem Abriss bewahrt

Die neuen Fledermaus-Holzwände in der Auffahrtsscheune belegen noch etwas anderes: Das historische Gebäude aus dem Jahr 1922, das sich im Besitz der Stadt befindet, wird vorerst nicht abgerissen. Die Kosten für einen Abriss seien zu hoch, so Bürgermeister Sohn. Im Gegenteil: Die Stadt lässt in diesem Jahr einige Löcher im Dach stopfen, damit es nicht mehr durchregnet. Die Fledermäuse sind in der Scheune übrigens nicht allein. Im Gebälk leben Schleiereulen.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.