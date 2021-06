Der Landesbetrieb für Küstenschutz erneuert aktuell die Wendtorfer Schleuse. Der in der Baustelle ausgehobene Sand wird zum Küstenschutz an den angrenzenden Stränden verteilt. Darüber ärgert sich eine Anwohnerin, weil der Sand nicht so schön ist und vereinzelnd Bauschutt darin zu finden ist.