Die Fielmann-Tanne ist da

Plön

Die Nordmanntanne, die per Sattelzug aus Bornhöved nach Plön transportiert wurde, wird in den kommenden Tagen mit 2200 Lampen geschmückt. Das traditionelle Anleuchten erfolgt dann im Rahmen einer fröhlich-besinnlichen Feier am Freitagabend, 29. November, um 18.10 Uhr.

Anleuchten mit Countdown

Bereits um 17.15 Uhr singt der Kieler Knabenchor zur Einstimmung in der ehemaligen Schlosskapelle. Wegen der begrenzten Plätze wird das Konzert auch auf Außenlautsprecher übertragen. Das Einschalten der „Christbaumkerzen“, das von den Turmbläsern umrahmt wird, erfolgt dann mit kurzen Ansprachen und dem Countdown „ Plön leuchte!“ Ab 18.30 singt der Knabenchor drei weitere Lieder direkt „unter“ dem Baum.

Am Sonnabend, 30. November, und am Sonntag, 1. Dezember, öffnet der kleine Weihnachtsmarkt jeweils um 15.30 Uhr. Um 16 Uhr beginnen die Weihnachtskonzerte des Musikzugs Plön und des Posaunenchors Lebrade.

