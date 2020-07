Rantzau

Das Schloss Rantzau, Namensquelle und Ursprung der Gemeinde Rantzau, steht zum Verkauf für 1,25 Millionen Euro. Zum Kaufpreis müssten noch gut zwei Millionen Euro Sanierungskosten eingeplant werden, schätzt die Maklerin.

Noch ist das Schloss Rantzau mehr Großprojekt als Prachtbau

Interessenten gibt es. Von einer Münchener Firma, die im Kellergewölbe eine Brauerei einrichten wolle, bis zu Gastronomie- und Hotellerie-Vorschlägen oder Ideen zur Büronutzung.

Maklerin Ute Heck gibt dabei zu bedenken, dass das Schloss Rantzau mit seinen 1.200 Quadratmetern Wohnfläche zwar etliche Räume habe, jedoch kaum Badezimmer. Für ein Hotel im Schloss müsste noch einiges getan werden.

"Das hier ist ein Projekt, das muss man wollen und können", so Heck. Vor allem im Gebäudeinneren von Schloss Rantzau sei noch einiges zu tun. "Hier müssen Bäder und eine Küche eingebaut werden." Immerhin: Der linke Flügel von Schlosses sei saniert.

Schloss Rantzau hat wechselvolle Geschichte

In der Vergangenheit hat das Schloss Rantzau einiges mitgemacht. Es war Wohnsitz von Adelsfamilien im 18. Jahrhundert, wurde in den 1960er-Jahren zu einem kleinen Hotel umgewandelt, kam dann wieder in Privatbesitz und verfiel anschließend langsam, aber stetig.

Vor vier Jahren stand das Schloss Rantzau kurz vor dem Zusammenfall. Damals erwarb es ein Bielefelder Geschäftsmann und begann mit der Instandsetzung. Ein Glücksfall für die Gemeinde. Der Besitzer richtete den schiefen Glockenturm von Schloss Rantzau, ließ die Turmuhr reparieren, erneuerte das Dach, stoppte die Durchfeuchtung und brachte neuen Putz am Schloss an. Die Bausubstanz konnte so erhalten werden.

Es stand besser um das alte Gebäude, doch fertig saniert und renoviert war es längst noch nicht. Dann starb der Besitzer im vergangenen Jahr und nun sucht Schloss Rantzau erneut einen Retter. Derzeit gehört das Schloss der Ehefrau des Bielefelder Geschäftsmanns.

Denkmalschutz spricht mit beim Schloss Rantzau

Wer sich des Schlosses samt Grundstück mit Zugang zum Fluss Kossau annimmt, geht auch eine Art Bund mit dem Denkmalschutz ein. Einfach umbauen wie man will, geht nicht.

"Der Denkmalschutz ist aber gewillt, gute Lösungen zu finden", sagt Bürgermeister Olaf Wenndorf. Der Vorteil für potenzielle neue Besitzer von Schloss Rantzau sei die steuerliche Denkmalschutzabschreibung, ein Nachteil seien die Vorgaben für die Renovierung. "Ein Beispiel sind die Fenster, die von außen einfachverglast sind und unter Denkmalschutz stehen."

Für die Gemeinde ist der Kauf von Schloss Rantzau keine Option. "Wir sind eine kleine Gemeinde und haben dafür keine finanziellen Rücklagen, das wäre ein Fass ohne Boden", sagt Bürgermeister Olaf Wenndorf.

Er betont, wie wichtig den Rantzauern ihr Schloss ist. "Es gibt immer wieder Nachfragen von Anwohnern, wie es derzeit aussieht. Wir wünschen uns daher einen neuen Besitzer, der ein Nutzungskonzept mitbringt und langfristige Pläne mit dem Schloss hat. Da hören wir uns gerne jegliche Idee an." Schön wäre es, wenn das Schloss Rantzau für alle zugänglich würde.

Genaueres über den Verkauf von Schloss Rantzau in ein paar Wochen?

Wenndorf freue sich über jeden Interessenten, sagt er. Er macht zudem klar, dass die Gemeinde sich nicht einmischen werde. Er freue sich lediglich, wenn die Zukunft des Schlosses gesichert ist.

Aktuell stehe die Maklerin mit Interessenten in Verhandlungen. Genaueres wisse sie in ein paar Wochen. Dann könnte vielleicht verkündet werden, was mit Schloss Rantzau geschehen wird und wer dem alten Gemäuer mit welchem Konzept neues Leben einhauchen wird.

