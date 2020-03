Die Natur ist vier Wochen zu früh dran. Auf Spaziergängen in der Preetzer Umgebung lassen sich brütende Vögel beobachten, Blumen zeigen Farbe, und Frösche rufen in den Teichen zur Paarung auf. Frauke Anders-Gehrke vom Nabu Preetz-Probstei hat einen Blick für die kleinen Schönheiten am Wegesrand.