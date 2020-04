25 Jahre Disco Cap Holm

Schönberg

Was früher die Disco war, heißt heute Club. Doch der Inhalt ist derselbe. Es kommen Menschen, die sich treffen und gemeinsam Spaß haben wollen, im besten Fall generationenübergreifend. So wie im Cap Holm, der „Tanzdiscothek“ im Ortsteil Holm der Gemeinde Schönberg. Dort war 1972 das heutige Ferienzentrum Holm entstanden, zu dem neben einem Schwimmbad, Geschäften und Restaurants auch eine Discothek gehörte.

Doch diese Art touristisches Angebot überlebte sich, 1989 wurde aus dem Holm eine Erstaufnahmeeinrichtung für Aussiedler. Dann ergriffen Anke und Gerd Wilkens die Initiative und eröffneten am 16. April 1995 unter dem Motto „Cap Holm – die Discothek mit der Musik der vergangenen Jahrzehnte“ die Discothek wieder. Seit 25 Jahren ist sie mittlerweile ein Treffpunkt für Generationen, wie Betreiber Gerd Wilkens berichtete. Zu dieser Idee gehörte reichlich Mut, denn vorausgegangen war in den Jahren zuvor die Schließung weithin bekannter Discotheken wie Schoopstall, Highway und Anfang der 1980er schon die Galeere

Anzeige

Disco im 14-tägigen Rhythmus

„Im Kommen waren die Großraumdiscotheken wie das K7 in Eckernförde, das Bamboo in Neustadt und in Raisdorf das Seal, das heutige Atrium, und zogen die Jugendlichen aus den Dörfern in die Hotspots. Die ländlichen Partylocations waren fast völlig vom Markt verschwunden“, so Wilkens weiter. Seine Idee: Tanzpartys in unregelmäßigen Abständen. Die Resonanz sorgte dafür, dass dies schnell in den 14-tägigen Rhythmus überging, der bis heute gilt.

Weitere KN+ Artikel

Anke und Gerd Wilkens lösten in der Vorbereitungsphase auch reichlich Diskussion um das Für und Wider einer Disco im Ort aus. „Das war, im Nachhinein betrachtet, die beste Werbung. Am 16. April platzte die Discothek aus allen Nähten, mit so einem Ansturm konnten wir beim besten Willen nicht rechnen“, erzählte der Disco-Betreiber. Dann gleich im Juli 1995 ein echter Knaller: Die Gruppe The Sweet suchte eine Location als Abschluss ihres Konzertes im Rahmen des Glam-Rock-Festivals in Kappeln. Nach kurzem Überlegen ging Wilkens das finanzielle Risiko ein. Es wurde ein Erfolg. „Die Leute wollten es erst gar nicht glauben. 25 D-Mark kostete damals die Karte“, erinnerte sich Wilkens.

Lesen Sie auch:Discos im Kreis Plön: Hier wird heute noch gefeiert

Er passte sich mit seinem Angebot immer der Nachfrage an. Nach den Ü30-Partys verlegte sich Wilkens auf das „normale“ Disco-Format, heute ist es ein Treffpunkt für Alt und Jung. Heute kommen schon die Kinder von ehemaligen Jugendlichen, die sich in seiner Disco kennengelernt und geheiratet haben. Wir haben manchmal drei Generationen gleichzeitig zu Gast, da kommt es vor, dass der Enkel mit dem Opa da ist“, erklärte Wilkens. Entstanden ist eine Institution mit Kultcharakter.

Von Schlager bis Techno

Wilkens selbst stand viele Jahre am DJ-Pult, spielte Techno und Hip-Hop, erlebte den Wandel der Zeit, wie er sagte. Doch bis heute seien Rock, Rock'n'Roll und Schlager, wie zurzeit ganz aktuell, die Konstanten. „Wir sind damit auch jung geblieben, haben vielleicht etwas mehr Verständnis für die jüngere Generation als unsere Altersgenossen“, meinte der 62-Jährige. Er hat wohl mehr als 1000 Disco-Abende erlebt und keinen davon bereut. Auch wenn es ein Auf und Ab in den Besucherzahlen und auch mal körperliche Auseinandersetzungen gegeben habe, zieht er doch rundum ein positives Resümee. Die Planung für die Jubiläumsfeier wurde durch die Corona-Krise ausgebremst. „Wir müssen das jetzt erst einmal überstehen. Ich habe wenig Hoffnung, dass wir im Sommer schon wieder öffnen dürfen“, sagte der Gastronom. Aber sobald es wieder losgehen kann, soll natürlich gefeiert werden.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.