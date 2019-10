Was war wärmer? Die Luft oder die Ostsee in Kalifornien? Der Strand von Schönberg wurde nach dem Auftakt im vergangenen Jahr am Sonntagnachmittag wieder zum Anziehungspunkt für Kaltwasserliebhaber und Frischluftfans. Insgesamt trauten sich beim Abbaden rund 50 Teilnehmer in die kühlen Fluten.