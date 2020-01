„De Omaklapp“ heißt das neue Stück der plattdeutschen Theatergruppe Lampenfewer aus Schönberg in Regie von Uli Lage. Premiere feiert die Komödie in einem Akt von Viola Schößler im Hotel am Rathaus am Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr. Gespielt werden insgesamt acht Aufführungen bis zum 1. März.