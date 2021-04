Schönberg

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Schönberg einen Förderantrag für einen Kunstrasenplatz gestellt. Möglich wäre ein Zuschuss von 90 Prozent der Gesamtkosten. Die betragen rund 850 000 Euro. Möglich wird die Förderung aufgrund des Städtebauförderungsprogrammes, an dem die Gemeinde Schönberg beteiligt ist.

Doch der Umweltbeirat sieht das kritisch. Nur die Minderheit von drei der sieben Teilnehmer in der jüngsten Sitzung des Schönberger Umweltbeirates sah im Kunstrasen am Ende mehr Vor- als Nachteile. Auch die Vorsitzende Gisela Henning räumte ein: „Vieles haben wir nicht gewusst und auch ich bin ins Wanken geraten.“

Gleichwohl sei das Thema Mikroplastik nicht wegzudiskutieren und es sei mit dem Blick auf den Umweltschutz nur konsequent, sich für einen Naturrasen auszusprechen, so Henning weiter.

Kunstrasenplatz in Schönberg: "Sehr wenig Zeit gehabt, uns zu informieren."

Sie kritisierte unter anderem das Verfahren, das vor allem von zeitlichem Druck geprägt sei. „Wir haben schon beim ersten Antrag auf Fördermittel für einen Kunstrasen sehr wenig Zeit gehabt, uns überhaupt zu informieren. Jetzt gibt es wieder so eine zeitliche Enge“, bemängelte Henning.

Auf ihre Initiative gaben Fachleute aus dem Sportstättenbau einen Überblick über den Bau eines Kunst- und eines Naturrasens im Vergleich. Die Beiratsmitglieder hinterfragten nicht nur Pflegeaufwand und Baukosten, sondern auch Lebensdauer und Belastbarkeit insbesondere bei heißen Sommer- und extremen Wintertemperaturen.

Kunstrasenplatz in Schönberg wird erneut beraten

Die Entwicklung in Sachen Kunstrasen sei in den vergangenen zehn bis 20 Jahren so fortgeschritten, dass es weder bei Hitze noch bei Kälte wesentliche Einschränkungen gebe, so Fachmann Hans-Joachim Weitzel. „Wenn 50 Sportplätze gebaut werden, bekommen 45 davon Kunstrasen“, so Weitzel. Er bezifferte die Lebensdauer auf zwölf bis 15 Jahre (im höher belasteten Torbereich), je nach Nutzung auch 16 bis 17 Jahre, der Unterbau könne auch zwei bis drei Generationen Kunstrasen überdauern, so Weitzel weiter.

Im Vergleich schnitt der Kunstrasen für viele erstaunlich positiv ab, wie auch Beiratsmitglied Hans-Hermann Malchau feststellte. Er änderte aufgrund der neuen Informationen seine Haltung und stimmte am Ende für den Kunstrasen. Seine Argumente: „Es bedarf keiner Beregnungsanlage, sodass kein Wasser benötigt wird. Es wird keine Energie für das Mähen verbraucht, das Düngen fällt weg. Hinzu kommt die höhere Nutzungsdauer von rund 500 Stunden im Jahr“, erklärte Malchau. Er habe für sich die Argumente gut abgewogen und sehe auch die notwendige Unterstützung des TSV, sagte er.

Dennoch fiel die Abstimmung gegen den Kunstrasen aus. Ein Knackpunkt: das Thema Mikroplastik. „Wo bleiben Faserabrieb und Schwebteilchen“, wollte Rüdiger Penthin wissen. Hans-Joachim Weitzel erklärte, die würden in den Schächten aufgefangen. „Wir haben diese Schächte später kontrolliert und nichts gefunden“, berichtete Weitzel aus 25 Jahren Erfahrung im Sportplatzbau. Doch damit gab sich Penthin nicht zufrieden. „Nur, dass man nichts sieht, heißt doch nicht, dass nichts da ist“, sagte er.

TSV wirbt für Kunstrasenplatz in Schönberg

Zu Wort meldete sich auch TSV-Fußballobmann Uli Schröder. Er warb für den Kunstrasen, der einen ganzjährigen Spielbetrieb ermögliche. „Dieser Platz ist hochfrequentiert. Wir sprechen hier von unserem Trainingsplatz, der von 450 Spielern in 40 Stunden wöchentlich bespielt wird“, so der Fußballobmann. Er bot dem Beirat auch gemeinsame Projekte in Zusammenarbeit mit der Schule an. „Wir könnten das Thema Nachhaltigkeit mit den Schülern gemeinsam bearbeiten, Gehölze anpflanzen, ein Bienenhotel anlegen“, sagte Schröder.

Die Gemeindevertreter beraten in der Sitzung am Donnerstag, 29. April, 19 Uhr, im Ferienzentrum Holm erneut über den Antrag auf Förderung. Der Sozialausschuss hatte empfohlen, den Antrag auf Förderung des Kunstrasens erneut zu stellen. Der Umweltbeirat empfiehlt, den Antrag nicht zu stellen. Sollte er doch gestellt und erneut abgelehnt werden, sollte die Gemeinde im nächsten Jahr die Förderung für einen Naturrasen beantragen, so die Empfehlung des Beirates weiter.