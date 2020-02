Blockheizkraftwerk fürs Neubaugebiet

Schönberg

Bekräftigt und im Planentwurf festgelegt wurde die Entscheidung, das neue Baugebiet an den Kleingärten am Ortseingang aus Fiefbergen kommend über einen Kreisverkehr zu erschließen. Dies sei, so die Begründung, die für alle Verkehrsteilnehmer sicherste Variante. Planer Joachim Heisel betonte, er habe derzeit den flächenmäßig größtmöglichen Umfang des Kreisverkehrs eingeplant. Die Anlage soll eingegrünt werden, einbezogen in das Plangebiet ist auch die dort jetzt vorhandene Spielfläche.

Über einen Anschlusszwang ans Blockheizkraftwerk ist noch nicht entschieden

Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Planungsausschusses auch, in dem Baugebiet ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu errichten, über das die Mehrgeschossbauten wie Wohnungen, Seniorenanlagen und auch die neue Kita mit Wärme versorgt werden sollen. Über einen Anschlusszwang dieser Mehrgeschossbauten wollen die Fraktionen allerdings noch beraten, eine Entscheidung soll in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses fallen. Man habe so eine vom restlichen Baugebiet unabhängige und sichere Versorgung, betonte Joachim Heisel.

Das BHKW habe die Ausmaße eines einstöckigen Einfamilienhauses mit einer Grundfläche von achtmal zwölfeinhalb Metern und füge sich trotz eines Schornsteins von 14 Metern Höhe in das Baugebiet gut ein. Auch wolle man diese ökologische und sinnvolle Wärmeversorgung ganz bewusst zeigen, so Heisel. Dafür soll ein großes Fenster in das technische Gebäude einbaut werden, durch das die Pumpen, Kessel und Aggregate zu sehen sind. Die Einfamilienhäuser könnten auf Wunsch und abhängig von der Lage im Baugebiet ebenfalls eine Nahwärmeversorgung nutzen.

Einmütige Zustimmung gab es auch zum Standort. Das BHKW soll am Eingang des Baugebiets aus Richtung Landesstraße entstehen, wo auch bereits die Kita mit zehn Stellplätzen und drei sogenannten „Kiss-and-Ride“-Plätzen geplant ist.

Laboe als Beispiel für mögliche Konflikte in Schönberg

Kritische Nachfragen kamen von Einwohner Herrmann Stoltenberg. Er wies auf die Konflikte hin, die im Neubaugebiet (ähnliche Größenordnung) in Laboe durch das BHKW in unmittelbarer Nachbarschaft ausgelöst worden waren. Jürgen Cordts ( EIS), Vorsitzender des Planungsausschusses betonte, man sei hier in der Gemeinde Schönberg und wäge die Entscheidungen über dieses Baugebiet sehr sorgfältig ab. So soll auch im nächsten Ausschuss über die Gestaltung von Gründächern auf Carports und ähnlichem beraten werden sowie über die Frage, ob Stellplätze wassergebunden hergestellt werden sollen.

Über die Zulassung von Ferienwohnen als sogenanntes untergeordnetes Wohnen waren sich die Fraktionen ebenfalls einig. Damit dürfen in den Einfamilien-, Doppel- sowie Reihenhäusern maximal 30 Prozent der Wohnfläche touristisch genutzt werden, im Mehrgeschosswohnungsbau ist die Einrichtung von Ferienwohnungen ausgeschlossen.

