Für den TSV Wankendorf hätte die abgelaufene Saison in der Landesliga Holstein kaum schlechter verlaufen könnten. Nach dem Abstieg aus der Oberliga fand der TSVW in der neuen Spielklasse zu keinem Zeitpunkt in die Spur und rangierte vom vierten bis zum letzten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz.