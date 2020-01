Bürgerpreis für Probsteier Tafel

Schönberg

Die Preisträger sind sichtlich bewegt. Damit, so betonte Elke Boller, hätten sie nicht gerechnet. „Wir mussten das erst einmal verdauen“, gesteht sie. Boller nimmt den Preis zum Anlass, sich in besonderer Weise für die Bereitschaft aller Spender, der Gemeinde und des Amtes Probstei zu bedanken. „Wir bekommen eine große Unterstützung, auch von Privatpersonen“, erzählt sie.

Mit 80 Bedürftigen fing es an

Seit 2007 gibt es die Probsteier Tafel im Schönberger Gewerbegebiet. Begonnen hatte die Arbeit mit knapp 80 Bedürftigen. Die Zahl stieg schnell. Inzwischen versorgen rund 20 ehrenamtliche Helfer einmal in der Woche über 400 Menschen, darunter 160 Kinder, mit Grundnahrungsmitteln, die sich selbst viele Dinge nicht leisten können, die für andere selbstverständlich sind. „Nicht alle kommen jede Woche, doch jeden Mittwoch haben wir rund 100 Familien, die sich bei uns Lebensmittel holen“, berichtet Elke Boller. Doch bevor das geschehen kann, haben sie und ihr Team alle Hände voll zu tun. Da werden jeden Mittwoch die Lebensmittel aus den Supermärkten, Discountern, Bäckereien, Fleischereien und auch von Privatpersonen zusammengetragen, sortiert und für die Ausgabe hergerichtet und vorbereitet. Für all diese Arbeiten gibt es ehrenamtliche Helfer.

Ein großes Problem habe sich inzwischen gelöst, berichtete Boller weiter. Die Raumnot sei behoben. „Wir konnten durch einen Zufall die Räume gleich nebenan bekommen. Die waren frei geworden und der Vermieter hat sie uns zur Verfügung gestellt“, erklärte die Leiterin der Tafel. Doch damit war es nicht getan: Nun mussten auch die Gemeinde und das Amt Probstei in ihren Gremien entscheiden, ob sie denn auch für das Mehr an Miete aufkommen würden. Dieser Beschluss war schließlich Ende vergangenen Jahres gefallen, sodass nun die Aufträge für die Wanddurchbrüche erteilt werden können.

Neue Struktur für die Ausgabe

„Wir freuen uns riesig, dass das so gelungen ist, denn es bringt uns als Mitarbeiter und auch den Kunden große Erleichterungen“, erklärte Käthe Moltzen. Sie arbeitet seit 2013 in ihrer Freizeit für die Tafel. Doch zunächst kommt nun erst einmal Mehrarbeit auf die Helfer zu. Denn die packen natürlich beim Umbau der Räume selbst kräftig mit an. Aus dem jetzigen Ausgaberaum, so Moltzen, wird der Arbeitsraum, aus dem vorigen Arbeitsraum wird ein Lagerraum. In den neuen Räumen soll die Ausgabe eingerichtet werden, die gleichzeitig neu strukturiert werde, kündigt Moltzen an. Bisher bediente eine Helferin einen Kunden von Anfang bis Ende. „Das war sehr viel Rennerei“, erklärt Moltzen. Künftig werden durch die Ausgabekräfte verschiedene Stationen besetzt und der Kunde geht von Punkt zu Punkt, um „einzukaufen“. „Wir hoffen, dass Ende Februar alles fertig ist“, so die Stakendorferin.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.