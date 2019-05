Schönberg

"Die ersten 15 Stunden müssen wir sehr seicht fahren, nur bis 1000 Umdrehungen. Dann wird nochmal das Öl gewechselt und dann ist es einsatzbereit", sagt Sven Neuhausen, technischer Leiter bei der DLRG in Schönberg, über das neue Schlauchboot.

Namenssuche im Social Web

Das neue Schlauchboot ist so gut wie fertig – der typische textmarkergelbe DLRG-Schriftzug fehlt noch, verschiedene Halterungen und das Spineboard, mit dem verunfallte Personen besser aus dem Wasser gerettet werden können. Vor allem fehlt aber noch der Name. "Auf Facebook hat unsere Jugend einen Aufruf gestartet, bei dem die Leute Namen vorschlagen können", sagt Neuhausen. Sprotte, Neptun, Ostseeblitz, Rote Flunder oder auch Heini (abgeleitet von der Zugverbindung Hein Schönberg) – die Nutzer haben sich schon ordentlich was einfallen lassen.

Neues Boot ist für Anfänger geeignet

Mit einem 16-PS-starkem Viertakt-Motor ist es ausgestattet um zwischen Schönberger Strand über Kalifornien und Freistrand bis Mittelstrand bei Brasilien die Küste entlang Streife zu fahren. Das Hartschalenboot, das der DLRG etwa zehn Jahre treue Dienste geleistet hat, wird damit ersetzt. Die Entscheidung für ein Schlauchboot war nicht zufällig: "Mit dem Schlauchboot können auch Anfänger besser fahren", erklärt Tjark Kaplan, der Beisitzer im DLRG-Vorstand ist. Viele Fahrer seien bei der DLRG noch jung und die Hartschale war "sehr anspruchsvoll". Wenn es schnell gehen muss, kann das fatal werden. Die Strände sind im Sommer dauerhaft mit 24 Leuten besetzt, die kommen meistens für zwei Wochen aus ganz Deutschland. Pro Saison sind so rund 130 Ehrenamtler im Einsatz. "Bei der Zentrale in Bad Nenndorf können die Helfer einen Wunschort angeben", erklärt Neuhausen. So kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Fahrkenntnissen an die Ostsee – alle müssen aber den Sportbootführerschein See haben, um mit den Booten fahren zu dürfen.

Das nächste Projekt ist schon in Planung

Mit der Neuanschaffung hat die DLRG Schönberg insgesamt drei Boote – zwei große Schlauchboote und ein kleines. 23000 Euro hat das Boot gekostet, vier bis fünf Jahre wurde darauf gespart. Vor allem aus Spenden wurde das Boot finanziert, aber auch der Kreis und die Gemeinde haben sich beteiligt. Der alte Hartschalengleiter soll verkauft werden, Kaplan schätzt, dass dabei noch etwa sechs- bis siebentausend Euro herausspringen. Die kann die DLRG auch gut gebrauchen, denn das nächste Projekt ist schon in Aussicht. Ein neuer Bus soll her. Genaue Pläne gibt es da noch nicht, aber Neuhausen will schon mal anfangen zu sparen.