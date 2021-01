Schönberg

Manfred Kamp ist Vorsitzender des Naturvereins Probstei. Seine Mitglieder kümmern sich seit Jahren um die Renaturierung von Flächen hinter dem Deich, den sogenannten Salzwiesen. Es erfüllt ihn mit Sorge, wenn alte Eichen vom Fuß bis in die Kronenspitzen hinein einen Efeumantel tragen. „Die Bäume bekommen kein Licht mehr, Äste sterben ab und die Bäume verlieren ihre Standfestigkeit“, erklärte Kamp bei einem Rundgang. An vielen Beispielen zeigt Kamp, wie einstmals zarte Ranken heute zu fast unterarmdicken Ästen herangewachsen sind und die Kletterpflanze den Baum bis in die dünnen Äste der Baumkrone schon im Würgegriff hat.

Efeu braucht Bäume als Kletterstange

„Der Efeu ist keine Schmarotzerpflanze, er braucht die Bäume nur als Kletterstange“, erklärte Kamp. Doch der Efeu wachse im Jahr bis zu einem halben Meter. „Da können die Bäume nicht mithalten, schon gar nicht die sehr langsam wachsende Eiche. Die kämpft dagegen an, aber irgendwann schafft sie es nicht mehr“, so Kamp weiter. Folge: Äste sterben und brechen ab, gefährden irgendwann auch die Verkehrssicherheit. Die Schäden seien vor allem für die Eichen zu befürchten, bei Nutzbäumen wie der Pappel und der Esche sei es nicht so gravierend, weil sie eh gefällt würden. Kamp appelliert an die Eigentümer solcher Bäume, den Efeu zu entfernen.

Der Schönberger Landschaftsarchitekt Holger Muhs wirbt um einen differenzierten Blick auf den „Mythos Efeu“ und verweist auf die positive Wirkung der Pflanze. Unter anderem, wenn es um die Beschattung der Stämme von sonnenbrandgefährdeten Bäume wie Eschen und Rotbuchen geht. Baumpfleger würden im Einzelfall regelmäßig den Efeu aus den Baumkronen entfernen, den Stamm aber beschattet lassen. Gleichwohl räumen auch die Baumpfleger Probleme durch ein zu dichtes Efeu-Blätterdach ein, das die Baumkontrolle erschwere, so die Fachleute.

Unverzichtbar für Insekten und Singvögel

Einen klaren Standpunkt dazu vertritt der Naturschutzbeauftragte Bernd Koop. Er weist auf den „wertvollen Lebensraum“ Efeu hin, der vor allem für Insekten und Singvögel unverzichtbar sei. Koop nennt viele Beispiele für die positive Wirkung von Efeu, der „ökologisch völlig anders eingenischt“ sei, als andere Pflanzen und somit ein Alleinstellungsmerkmal habe. „Efeu bietet Nahrung und Schutz, wenn es in der Natur sonst schon nichts mehr gibt. Wildbienen und Schwebfliegen leben dort von September bis zum Frost. Im Februar und März ist der Efeu die einzige Beerennahrung. Auch als Tagesversteck für Eulen, Schlafplatz und Nahrungsquelle für Wintervögel sei der Efeu wertvoll, so Koop. Ein Problem räumt er allerdings ein: „Durch die hohe Blättermasse erhöht sich der Windwiderstand des Baumes“, so Koop. Insgesamt habe der Efeu-Bewuchs stark zugenommen. „Das hängt aber mit der Nährstoffdusche aus der Landwirtschaft zusammen“, so Koop.

Warnung vor Entfernen des Efeus

Dem „Vorurteil“, Efeu schädige die Bäume, treten der Naturschutzbeauftragte und die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Plön entgegen und „warnen“ vor dem Entfernen des Efeus. „Bei starker Sonneneinstrahlung im frostigen Winter schützt der Efeu durch die Beschattung Baumstämme vor Frostrissen und kann sogar den Trägerbaum stabilisieren. Die falsch verstandene Hilfe des Efeuentfernens ist für die Bäume nicht notwendig. Gerade alte Eichen leben zum Teil seit Jahrhunderten mit dem Efeu zusammen. Für den Naturhaushalt und die Artenvielfalt unserer Landschaft ist diese Form von „Hilfe“ im Gegenteil sogar negativ, denn der Efeu stirbt durch diese Maßnahme und verliert damit auch seine ganz wichtigen ökologischen Funktionen.“

Zudem weist die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Plön darauf hin, dass das Entfernen von Efeu abseits des eigenen Gartens immer auch ein Eingriff in fremdes privates oder öffentliches Eigentum ist und auch naturschutzrechtlich als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Informationen zum Thema unter anderem unter www.baumpflegeportal.de auch im Internet.