Fledermäuse machen die Baumfällarbeiten auf dem Hohwachter Parkplatz am Strand kompliziert. Die Tiere haben in den knorrigen Pappeln höchstwahrscheinlich ihr Tagesquartier, in dem sie ausschlafen. Die Bäume dürfen daher erst nach 23 Uhr fallen, wenn die Tiere unterwegs sind.