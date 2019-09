Schönberg

Morgens früh, 9 Uhr, am Ferienzentrum Holm: Es bietet sich für den normalen Strandbesucher ein ungewöhnliches Bild. Tänzerinnen in wallend-glitzernden Abendkleidern, Männer in Smoking und Fliege, allesamt geschminkt mit Abendmakeup und festlich frisiert. Sie sind auf dem Weg in den Ballsaal, der bereits in f...