Neue Küche für die Gemeinschaftsschule

Nachdem etwa 2005 die letzten Modernisierungen vorgenommen wurden, soll die Küche jetzt umfassend renoviert und modernisiert werden. Nicht nur die Gemeinschaftsschule profitiert von der neuen Küchenausstattung, auch das anliegende Kinder- und Jugendhaus hat hier seine Koch-AG beheimatet.

Neue Öfen, neue Herde, neue Schränke

Für 300.000 Euro soll die Küche aufgerüstet werden. Verteilt auf drei Jahre und verschiedene Bauabschnitte wird unter anderem der Essbereich von den Kochnischen getrennt. „Als die Küche gebaut wurde, galten noch andere Regeln“, erklärt Tobias Wilke, Lehrer für Verbraucherbildung an der Gemeinschaftsschule Probstei. Momentan hat die Schulküche auch keinen Notausgang, nur große Fenster, die zur Zeit der Erbauung in den 1980er-Jahren als Notausstieg genutzt werden durften. „Ein neuer Notausgang soll möglichst schnell eingebaut werden“, sagt Wilke. Gerade in einer Küche, wo teils ungeübte Schüler mit heißem Fett hantieren, könne schnell mal ein kleines Feuer ausbrechen.

Schallschutz und Elektrik müssen erneuert werden

Auch die Ausrüstung der Küche ist nicht mehr auf dem neuesten Stand – und funktioniert teilweise nicht mal mehr. Einer der vier Backöfen ist defekt, Ersatzteile sind nicht mehr zu bekommen. Die funktionierenden Öfen sind auch nicht ganz ungefährlich: Beim Backen wird das Glas der Ofentür heiß – man kann sich daran verbrennen. „Eine meiner Kolleginnen, die über 50 Jahre alt ist, hat hier schon kochen gelernt“, erzählt Wilke. Zwar wurden immer wieder neue Kleingeräte angeschafft und es wurde mal etwas repariert, aber die Küche braucht einfach eine neue Ausstattung. Die 16 Kochnischen mit je zwei Kochstellen haben teilweise noch Herdplatten, teilweise schon Ceranfeld. Bei manchen Knöpfen kann man die Zahlen nicht mehr erkennen, so wird kochen zum Glücksspiel. Bei den Schränken fallen teilweise die Türen ab, der Raum hat keinen Schallschutz und die Elektrik muss erneuert werden.

Nicht nur Spiegelei und Waffeln

Dabei ist die Verbraucherbildung, wie der Hauswirtschaftsunterricht heute heißt, bei den Schülern nicht unbeliebt. Von Klasse 7 bis 10 ist es ein Wahlpflichtfach, das mit Fächern wie Sport, Theater und Technik konkurriert. Meistens ist der Kursus überbucht. „Wir wollen den Schülern nicht nur zeigen, wie man ein Spiegelei brät, sondern es geht wirklich um Verbraucherbildung“, betont Lehrer Tobias Wilke. Die Schüler lernen, mit einem Budget den Einkauf zu kalkulieren, sich über Herkunft der Lebensmittel Gedanken zu machen und verarbeiten auch Obst von den schuleigenen Apfelbäumen. Vom Sonntagsbraten über saisonale Gerichte bis zum Waffelteig probieren die Schüler alles aus.

Gemeinschaftsschule will eigene Reinigungskräfte einstellen

Eine neue Küche ist nicht die einzige Neuerung: Ab Sommer soll die Reinigung der Schule nicht mehr über eine externe Firma laufen. „Wir versprechen uns davon, dass wir die derzeitigen Kosten von 200.000 Euro im Jahr senken können“, sagt Schulverbandsvorsteher Lutz Schlünsen. Sieben Reinigungskräfte sollen eingestellt werden, außerdem wird Equipment für 50.000 Euro angeschafft. Der Hort der anliegenden Grundschule und das Kinder- und Jugendhaus auf dem gleichen Gelände haben schon Erfahrungen damit. Schlünsen erhofft sich eine gute Zusammenarbeit zwischen Reinigungspersonal und Schulleitung, sodass auch auf Veranstaltungen reagiert werden kann. Damit einhergehen soll eine Aktion in den Klassen: Ein Wettbewerb soll die Schüler zu mehr Sauberkeit und Eigenverantwortung animieren. „Ich könnte mir vorstellen, dass die sauberste Klasse 200 oder 300 Euro für die Klassenkasse bekommt“, sagt Schlünsen – und hofft, dass die zusätzliche Motivation das neue Reinigungspersonal gleich entlastet.

