Eigentlich fahren Bücherbusse seit fast 50 Jahren fahren bundesweit auf Erfolgskurs. In Schleswig-Holstein sind 13 Fahrbüchereien in neun Kreisen unterwegs. Eigentlich. Denn wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus müssen auch die Busse vorübergehend in den Depots bleiben.