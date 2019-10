Herbst-Jahrmarkt wieder auf Marktplatz

Was geschieht mit dem 26-Jährigen aus Afghanistan, der in einem Ort im Kreis Plön mit Steinwürfen Auto- und Fensterscheiben zerstört hat? In 21 Fällen von Sachbeschädigung wird gegen ihn ermittelt. Die weitere Unterbringung in einer Klinik wurde angeordnet. Von Dauer wird diese aber nicht sein.