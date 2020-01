Der Schönberger Haushalt 2020 geht in die nächste Runde. Eine Entscheidung über das Zahlenwerk konnten die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer Sitzung am Donnerstag nicht fällen. Strittig war die Notwendigkeit von Steuererhöhungen und einige Investitionen.