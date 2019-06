Neue Zahlen liegen vor: In der Stadt Schwentinental wird in den nächsten 20 Jahren der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder bis sechseinhalb Jahre deutlich steigen. 2038 könnten 180 Plätze fehlen, prognostiziert ein neues Gutachten, das die Stadt zur Kita-Entwicklung in Auftrag gegeben hatte.