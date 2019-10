Das sind die Pläne für den neuen Strandzugang

Schönberg

Seit Jahrzehnten drängen Anlieger und Gastronomen in Kalifornien darauf: Ortsteil und Strandabschnitt müssen aufgewertet werden. Deshalb erhielt der Ortsteil auch im Zuge der konzeptionellen Neugestaltung der Strandbereiche (Bestandteil des Konzeptes „ Schönberg 2030“) oberste Priorität.

Jörg Michel vom Planungsbüro POLA aus Berlin und sein Team, bereits vor drei Jahren mit ihren Ideen für Schönberg dabei, legten dem Planungsausschuss einen Entwurf für die Umgestaltung des gesamten Eingangsbereiches zum Ortsteil Kalifornien vor. Der sei im Vergleich zum Schönberger Strand mit seiner Seebrücke vernachlässigt worden, waren sich alle einig. Das soll nun anders werden. „Wir klappen die Seebrücke in Kalifornien quasi einmal um und gestalten sie an Land“, erklärte der Planer. Soll heißen: Kalifornien bekommt ein neues Gesicht.

Kalifornien : „Wir holen die Dünen in den Ort“

Die Planer schlagen in ihrem Vorentwurf eine Verkehrsberuhigung auf der Straße vor, die dann mit sandfarbenem Klinker gepflastert und so an Sandstrand erinnern soll. „Wir holen die Dünen in den Ort“, so Michel weiter. Er will im Versatz auf der Straßenfläche Pflanzinseln mit Seegras und Sitzgelegenheiten schaffen. Eine Brücke soll seitlich daran vorbeiführen in Richtung Strand. Der gesamte Zugang könnte dann eine Breite von acht Metern haben, so Michel. Oberste Priorität habe bei der gesamten Gestaltung die Verwendung von Naturmaterialien. Vor allem Holz, aber auch Strandvegetation, sollen sich dort wiederfinden.

Auf dem jetzigen Parkplatz mit dem Touristservice und dem Klimapavillon sieht die Planung einen Marktplatz (Food-Market) mit mobilen Kiosken vor, die durch Gewerbetreibende gemietet und betrieben werden könnten. Der Bereich könne gegebenenfalls mit einer teilweisen Überdachung versehen werden, auf jeden Fall stehe die Verbesserung der „Aufenthaltsqualität“ im Vordergrund. Dabei könnten eigens gestaltete Bänke in verschiedenen Ausführungen eingesetzt werden.

Schmale Treppe wird deutlich verbreitert

Das gilt auch für den Deich- und Strandbereich. Dort soll eine sogenannte „Welcome Dune“ entstehen. „Die jetzt vorhandene schmale Treppe wird deutlich verbreitert, in die Düne hinein können wir Sitzgelegenheiten einbauen und damit den Bereich beleben“, so der Planer. Bürgermeister Peter Kokocinski erklärte, dass er Gespräche dazu bereits mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz geführt habe. „Es gibt positive Signale zu dem Vorhaben. Es ist sehr realistisch, dass das so umgesetzt werden kann“, sagte er.

Kokocinski unterstrich, dass die lange Zeit zwischen den ersten Ideen und der jetzt konkreten Grundlage für eine Antragstellung den langen Verhandlungen mit Zuschussgebern geschuldet sei. „Wir können diese Investition nicht ohne Fördermittel leisten, und um die zu sichern, brauchte es eben seine Zeit“, so Kokocinski. Er reagierte damit auf die oft gehörte Kritik der Bürger, es passiere ja nichts. „Doch, es ist viel passiert, aber eben im Hintergrund“, so der Bürgermeister. Darauf gingen auch die politischen Fraktionen ein. „Ich bin von vielen Bürgern oft angesprochen worden, weshalb es denn mit dem Konzept nun nicht weitergehe“, sagte Horst Bünning (Einwohnerinitiative), selbst Anlieger in Kalifornien.

Baubeginn in Kalifornien im Idealfall 2020

Auch Zuhörer wie Henning Töbelmann, in Kalifornien ansässig, freute sich über den Planungsentwurf. Zwar beeindruckt, aber verhaltener, war da der Gastronom Erik Meyer. „Wir warten schon 30 Jahre darauf, dass etwas passiert, mal sehen, ob es diesmal was wird. Denn am Ende geht es immer ums Geld“, so Meyer.

Am Ende waren sich alle politischen Kräfte einig: „Wenn das nun Vorgestellte am Ende tatsächlich umgesetzt wird, hat sich das Warten gelohnt.“ Im nächsten Schritt werden die Details beraten. Ziel: Im Frühsommer sollen auf Grundlage dieser Planung die Förderanträge gestellt werden. „Im Idealfall ist 2020 Baubeginn“, kündigte Michel an.

